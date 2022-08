Ferragosto dei Vip: tanti al mare, reggono i monti, molti in bicicletta

Lunedì di Ferragosto con bel sole e aria di contorno che ha reso la giornata speciale e gradevole un poco ovunque. Dove hanno trascorso la giornata i ‘Vip’ di casa nostra?

Il Sindaco di Limone Riberi ed Antonella Zanotti della Lift hanno accolto la sindaca di Cuneo Patrizia Manassero con il vice presidente della Fondazione CRC Enrico Collidà, il sindaco di Fossano Dario Tallone, il vice presidente della Regione Fabio Carosso assieme al consigliere regionale Paolo Demarchi, il presidente della Fondazione CRT Giovanni Quaglia e Giacomo Benedetti, membro del Consiglio generale del CAI erano a Capanna Niculin per il tradizionale Concerto di Ferragosto. A Frabosa Soprana per la Sagra della Raschera il presidente Atl Cuneo Mauro Bernardi, il Presidente della Fondazione Crc Ezio Raviola ed il consigliere regionale Paolo Bongioanni.

Paola Gula a Pratonevoso per scrivere in relax totale senza farsi mancare amicizia, vino buono e cibo eccellente nell’osteria del cuore. Alberto Anello al Lago d’Orta, Davide Sannazzaro in gita con la family allo Zoom, ma non con tutti i figli solo con i due maschi, le tre ragazze ormai vanno per conto loro. Giancarlo Panero si è dedicato al giardinaggio, Federica Toselli, lady indiscussa del parco di famiglia Le Cupole Lido al lavoro ma con il sapore di chi una cosa che piace.

Il Sindaco Paolo Vulcano non si è mosso da suo comune per godersi una giornata con amici al Santuario di San Leone Magno a Manta. Bici e montagna per Fabio Mozzone con Mara in val di Zoldo con alle spalle lo splendido Monte Pelmo, come Paolo Bruno e Luisella Mellino che hanno scelto il nostrano Pian delle Gorre. Il parlamentare Flavio Gastaldi ha scelto una sana passeggiata nelle nostre montagne cuneesi. Serena Garelli ha scelto la Val Curone, senza telefonino.

Il sindaco di Cherasco Carlo Davico prima Messa e Processione in frazione Roreto per la Festa patronale di Maria Vergine Assunta e poi Vinadio con amici. Mario Di Vico nel magnifico ruolo del nonno a Sanremo, città che ospita pure il senatore Giorgio Bergesio. Sempre in liguria l’Europarlamentare Gianna Gancia ed il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio che ieri mattina ‘ha dato spettacolo alla corsa all’alba a Diano Marina’ e Simona Giaccardi, presidente del Consiglio Comunale di Fossano, a Riva Ligure.

Il presidente del Racconigi Calcio, Livio Costamagna, ha scelto la Costa Azzurra, come pure il Maestro Buffa, mentre l’uomo dell’educazione finanziaria italiana prof. Beppe Ghisolfi è stato con Luca Baravalle e Fabrizio Dalmasso a Castelmagno . Il presidente onorario del Cuneo 1905 Mario Castellino con famiglia in versione mare e spiaggia a Sabaudia, Jacopo Denina con la fidanzata Chiara al lavoro in farmacia a Pratonevoso e Frabosa Sottana con tanti turisti da supportare.

Il presidente Ascom Saluzzo Danilo Rinaudo in montagna con amici, mentre la tradizione del ‘minestrone tiepido di Ferragosto’ continua da Bartolomeo Meo Bovetti. Marco Buttieri con famiglia sulle montagne di San Candido in Alto Adige. Gian Maria Aliberti Gerbotto è al Beach club di Monte Carlo con la fidanzata Manuela Saija. Il 50enne giornalista e scrittore saluzzese è intento a finire gli ultimi capitoli del suo nuovo romanzo che dopo Beppe Ghisolfi e il Vescovo di Saluzzo, vedrà ancora come protagonista del giallo, un altro grande personaggio della provincia Granda, per ora segreto.

Carlo Benigni è rimasto in Cuneo per una giornata di totale relax, mentre giornata al forte di Vinadio per il primo cittadino di Rofreddo Cesare Cavallo tra una grigliata ed un escursione sulla mura. Claudio Testa, Direttore Marketing Biraghi S.p.A. alla mitica “Rockaway Beach” di New York, celebrata da un brano classico dei Ramones! La spiaggia si raggiunge con 50 minuti di battello che parte dal Pier 11 di Wall Street… Grande emozione nel conoscere i pompieri del Fire Department of New York, eroi dell’11 Settembre! Per parlare con loro del mio impegno nell’Avis e si sono subito resi disponibili per una bella foto da postare sulla pagina Instagram dell’Avis Madonna del Pilone, (che ho l’onore di presiedere) per promozionare il dono del Sangue… Esperienza indimenticabile!

Le feste più importanti, soprattutto quando si hanno genitori anziani, si trascorrono in famiglia e ferragosto non fa eccezione. Per il grande vignettista Danilo Paparelli l’occasione per rivedersi ed anche organizzare una gita fuori porta utilizzando il capiente pullmino degli “Uomini di Mondo” che nella prossime settimane sarà al centro di un progetto che coinvolgerà non solo l’Associazione ma l’intera città. Particolarmente felice di questa scampagnata il cagnolino Micky che non gli par vero di avere a sua disposizione per il viaggio una fila di tre sedili tutti per lui.



Dal mondo del volontariato che crede nel dono, nello spirito di servizio e nel sociale, anche a Ferragosto ricordiamo che è nel “dare che riceviamo”, augurando a tutti, in particolare dalla squadra targata AIDO CN in questo ferragosto 2022, buona vita con un messaggio di speranza ai pazienti in lista d’attesa per un trapianto! www.aido.it

Ci piace ricordare con affetto Giandomenico Genta, ex Presidente della Fondazione CRC che mai mancava il nostro simpatico appuntamento augurandogli una vera ripresa in salute, augurando poi a voi lettori un mondo di bene, perchè TargatoCn.it oggi è quello che è perchè ci siete voi, tantissimi e fedelissimi ogni giorno.