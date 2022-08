Rifugi: il ‘piatto forte’ del Bagnour [VIDEO]

Dai chicchi di cereali ritrovati nelle caverne dagli archeologi alla trasformazione per mano degli Egizi, all’abilità nella preparazione da parte dei Greci, fino ad arrivare a Roma verso la fine del periodo della Repubblica, quando entrò nell’uso quotidiano.



Livio Martino gestore da diciotto anni insieme alla moglie Elisa Tosco del rifugio Bagnour (2017 m di quota) nel magnifico bosco dell’Alevè in Valle Varaita all’interno del Parco del Monviso, portano in tavola il loro ‘piatto forte’ raccontando in una intervista video nella cucina del presidio alpino tutte le fasi di preparazione di un alimento unico, realizzato con materie prime coltivate proprio da loro.