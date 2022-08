Vicoforte: il Santuario va 'Da terra a cielo'

Sabato 27 agosto alle ore 9.45 presso l’aula Bona di Casa Regina Montis Regalis sarà ufficialmente presentato al pubblico e alla stampa il nuovo progetto di comunicazione del Santuario di Vicoforte.



Da diversi mesi infatti, nell’ambito del bando “Santuari e Comunità” promosso dalla Fondazione CRT, l’amministrazione del complesso monumentale ha intrapreso un percorso insieme all’agenzia di comunicazione monregalese ACD per un rilancio dell’immagine e degli strumenti comunicativi del Santuario.



Un percorso innovativo, che ha comportato un significativo lavoro sulla definizione dell’identità del bene, e che comprende un nuovo logo e una nuova grafica, che d’ora in poi caratterizzeranno ogni elemento legato al Santuario, dalle pubblicazioni, ai depliant informativi e all’oggettistica. Inoltre, sarà presentato un sito web completamente rinnovato, più funzionale, ottimizzato per la navigazione da tutti i dispositivi, dai pc agli smartphone.



Sarà il nuovo punto di riferimento per i visitatori del Santuario: uno strumento pensato per offrire un’esperienza immediata e gradevole. Pellegrini e visitatori potranno trovare informazioni aggiornate e tenersi al corrente sulle notizie del Santuario. Inoltre, saranno inaugurati i canali social ufficiali, un’ulteriore opportunità per instaurare un dialogo quotidiano con il pubblico e far conoscere a sempre più persone la storia e il fascino della basilica; una costruzione unica al mondo, con la sua cupola ellittica e il vastissimo affresco a tema unico, entrambi senza rivali sul panorama mondiale.



Tra le novità più significative c’è la messa a punto di una mappa illustrativa, per esplorare e conoscere meglio non solo la chiesa, ma tutto il complesso monumentale, che comprende anche l’ex-monastero (oggi Casa Regina) e la palazzata: spazi ricchi di arte e di valore culturale, tutti parte della stessa storia secolare. Per la realizzazione della mappa è stata instaurata una collaborazione con la fondazione Corni, nata per ricordare, tutelare e valorizzare il lavoro di Francesco Corni, celebre illustratore.



L’artista, scomparso nel 2020, ha realizzato per la rivista “Bell’Italia” tavole che ritraggono alcuni tra i più bei monumenti italiani, con un tratto inconfondibile. Grazie alla figlia Elisabetta, presidente della fondazione, le tavole dedicate al Santuario potranno essere al centro del progetto comunicativo: sono le prime per cui la fondazione ha concesso i diritti di utilizzo a fini di divulgazione storico-culturale.



«Il Santuario si rinnova per adeguarsi ai tempi – sintetizza il rettore, don Francesco Tarò – . La presenza digitale è diventata ormai fondamentale per tutti, anche per un polo spirituale come la nostra basilica. Non solo per farsi conoscere, ma anche per offrire supporto ai pellegrini che vogliono venire a visitarci o che, impossibilitati, contano sui mezzi tecnologici per coltivare la fede nella Madonna del Monte Regale. Raccontare la nostra storia è un modo importante per dare valore ad una devozione che è stata per tanti secoli un punto di riferimento per il territorio, e non solo».