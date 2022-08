La Morra, in frazione Santa Maria una colonnina di ricarica elettrica ultrafast

Il Piemonte è una delle regioni in cui Enel sta focalizzando la propria attenzione per realizzare la transizione energetica che passa indiscutibilmente per la mobilità elettrica.

La regione, per sua stessa natura, rappresenta un ottimo caso di implementazione della mobilità elettrica e delle soluzioni di ricarica pubblica, considerata la sua vocazione turistica, che si sposa perfettamente con le soluzioni di ricarica in DC e HPC ad uso pubblico di Enel.