Multato perché autorizzò i fuochi alla festa della Legion Straniera a Boves. Dopo cinque anni la Regione "scagiona" il sindaco Paoletti

Era l'inizio di settembre del 2017 quando il sindaco di Boves, Maurizio Paoletti, venne raggiunto dall'avviso che era stata elevata al suo indirizzo - da parte dei carabinieri forestali della stazione di Cuneo - una sanzione di 2.067 euro per aver autorizzato, nella veste di sindaco, appunto, i fuochi artificiali alla festa della Legion Stranieram nonostante i divieti della Regione per il pericolo incendi.

Multa per il primo cittadino e anche per il titolare della ditta di spettacoli pirotecnic, nel frattempo deceduto. In totale più di 4000 euro.

Il sindaco Paoletti, avvocato, fece immediatamente ricorso ed è lui stesso a rendere noto che la Regione ha archiviato il procedimento.

"In data 04.09.2017 i Carabinieri Forestali della Stazione di Cuneo elevavano al sottoscritto in qualità di Sindaco della città di Boves sanzione di euro 2064,00 per la violazione dell’art. 11 comma 6 della legge regionale 21/2013 in quanto con licenza del 03.08.2017 avevo autorizzato lo spettacolo pirotecnico alla festa della Legion Straniera di Fontanelle (all. doc. 1).

Con memoria 28.09.2017 lo scrivente procedeva a contestare la sanzione de quo chiedendo alla Regione Piemonte l’annullamento della sanzione denunciando “Erronea valutazione dei fatti -violazione di legge ed eccesso di potere” (all. doc. 2).

Con determina dirigenziale del 18.07.2022 pervenuta al protocollo del Comune di Boves in data 04.08.2022, il Dirigente del settore Politiche fiscali e contenzioso amministrativo della Regione Piemonte, dott. Fabrizio Zanella, in accoglimento delle motivazioni di cui alla memoria, disponeva l’archiviazione della sanzione (all. doc. 3).

Il Suo giornale, a suo tempo, aveva dato risalto all’accaduto per cui La prego di dare analogo risalto alla definizione del procedimento che accerta la mia corretta condotta.

Come avevo dichiarato all’epoca, non ho pagato la sanzione perchè ero fermamente convinto di aver agito nel massimo rispetto delle leggi, adottando ogni precauzione; per di più la Licenzia rilasciata alla ditta non era stata oggetto di censura da parte di alcun organo a me sovraordinato (Prefetto o Questore) né era stata impugnata da alcuno avanti il TAR; la sanzione irrogata dai Carabinieri Forestali era pertanto del tutto illegittima.

Mi fa piacere che con l’archiviazione del procedimento sia stata accertata la mia corretta condotta a tutela dei cittadini e del territorio".