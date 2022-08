Escursionista si perde nella zona del Pizzo di Ormea: recuperato illeso dall'elicottero dei vigili del fuoco

Vigili del fuoco impegnati, nella tarda mattinata di oggi 16 agosto, nel recupero di un escursionista che ha allertato i soccorsi dopo essersi reso conto di aver perso la traccia mentre era impegnato in una passeggiata nella zona del Pizzo di Ormea, in frazione Chionea.

E' intervenuto l'elicottero del Corpo, assieme alla squadra di volontari di Ormea. L'uomo, illeso, è stato quindi recuperato e accompagnato in paese, dove aveva lasciato la vettura.

L'elicottero è allertato anche per il recupero di un bovino precipitato in una scarpata nella zona di Montoso di Bagnolo Piemonte. L'animale è caduto già da diverse ore e probabilmente ha un arto rotto. E' vigilato da stamattina ma, al momento, non è stato possibile il recupero in quanto l'elicottero è stato impegnato nell'intervento di Ormea. Le condizioni meteo sono in peggioramento e questo potrebbe tardare ulteriormente l'intervento del velivolo.