Un piccolo incendio divampato sul balcone, a Salmour, ha richiesto l'intervento di una squadra di Vigili del Fuoco da Fossano: a causare le fiamme, la sostituzione di una bombola del gas, incendiatasi durante il cambio.

La chiamata è arrivata intorno alle 6.30 di questa mattina, ma - fortunatamente - all'arrivo dei Vigili del Fuoco le fiamme erano già state domate e tutto era sotto controllo: l'intervento è ancora in corso, per accertarsi che tutto sia in sicurezza.