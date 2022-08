Ci sono tante occasioni nelle quali bisogna dare istruzione operazioni cimiteriali agli esperti che lavorano in un'agenzia di onoranze funebri, però prima andiamo a capire cosa significa questo termine.

Il termine operazioni cimiteriali è legato a quelle operazioni che si svolgono successivamente alla prima Sepoltura e ci riferiamo quindi nello specifico alle estumulazioni, tumulazioni, esumazioni e anche le reinumazioni.

Per quanto riguarda le esumazioni e le Estumulazioni diciamo che si tratta di operazioni cimiteriali condotte nel momento in cui è passato il periodo di sepoltura in terra oppure nei momenti in cui è finita la durata della concessione di un loculo.

Inoltre le operazioni cimiteriali vanno divise in straordinarie ma soprattutto in ordinarie cioè quelle operazioni che sono svolte nel momento in cui sono trascorsi i termini di durata delle concessioni e cioè 30 anni per quanto riguarda le sepolture loculo e 10 anni per le sepolture a terra.

Sempre parlando dell esumazione e delle estumulazione dobbiamo ricordare che hanno come fine la raccolta delle spoglie mortali da inserire in un'urna cineraria o in una cassettina Ossario per consentire alla famiglia di riservare un posto ai cari defunti e concedere loro un’ altra sepoltura.

Le Esumazioni ordinarie e le estumulazioni ordinarie hanno un avvio che deve essere attivato nelle attività di ufficio della direzione cimiteriale e cioè bisognerà mettere avvisi che informeranno della scadenza della concessione cimiteriale e poi, in base alle decisioni dei familiari che ne hanno titolo bisognerà dare una nuova destinazione ai resti mortali della persona che è morta.

Altre cose da dire

L’avviso di cui parlavamo prima sarà pubblicato nell'albo on line del comune nonché è esposto dentro gli uffici cimiteriali e questo avviene nella maggior parte della città però bisogna informare.

Questi avvisi di solito vengono collocati sulla sepoltura interessata qualche mese prima della data prevista per lo svolgimento dell'operazione a meno che il periodo di affissione non coincida con la commemorazione dei defunti del 2 novembre perché in quel caso la durata può essere di 2 mesi.

Se nessuno della famiglia si presenta la direzione cimiteriale, anche se non è obbligata, cercherà di contattare familiari.

Inoltre ricordiamo che si può presenziare a queste operazioni come per esempio all'apertura del loculo relative al proprio defunto osservando una distanza di sicurezza indicate dagli operatori però non è una cosa obbligatoria e quindi una scelta personale mentre nel caso in cui i familiari vogliono presenziare all'operazione di apertura del feretro nel caso di estumulazione dovranno presentare con anticipo un modulo di richiesta che possono scaricare dal sito web apposito.

Se il comune si dovesse accorgere o comunque lo dovesse accertare che c'è disinteresse per queste operazioni da parte dei familiari provvederà a collocare in un ossario comune i resti ossei del defunto, a quel punto completamente in mineralizzati ,e in più dovrà far cremare i resti non mineralizzati conferendo delle ceneri in un cinerario comune. Inoltre per quanto riguarda la consegna degli arredi e ricordiamo che la fotografia che c'è sulla sepoltura di solito è sempre restituita ai familiari che se vogliono conservare o recuperare gli arredi devono farne richiesta.