Tutto su Ethereum grazie a Cryptosmart

Il mondo delle criptovalute negli ultimi anni ha avuto un successo davvero importante anche in Italia. Se fino a 10 anni fa si trattava di un argomento per nerd ed appassionati di tecnologia, ora è diventato davvero mainstream tanto che sono nate realtà imprenditoriali molto solide che hanno deciso di investire in questo settore.

Anche in Italia, ovviamente, non mancano realtà solide che hanno messo a disposizione degli investitori il loro know-how. Una di queste è senz’altro Cryptosmart, società con sede in Umbria che opera nel settore crypto e regolarmente iscritta All’OAM (Organismo Agenti e Mediatori).

Grazie alle loro esperienza proviamo a capirne di più su Ethereum, una delle criptovalute tra le più apprezzate sul mercato.

La storia di Ethereum

Dopo il Bitcoin è nata nel 2013 Ethereum come piattaforma decentralizzata di nuova generazione per la creazione e la pubblicazione di smart contracts, ovvero di contratti “intelligenti” p2p.

Ethereum è Ether: si tratta di una moneta digitale che può essere inviata via Internet istantaneamente a basso costo e può essere usata in molte applicazioni basate su Ethereum. Ether (ETH) è il token transazionale nativo della rete Ethereum, progettato per essere uno strumento di pagamento per i partecipanti alla rete che eseguono operazioni richieste sul Network.

Ethereum: come funziona?

Ethereum è l’antagonista di Internet centralizzato. Colossi digitali come Google e Facebook ci danno la possibilità di archiviazione e di gestire i dati in modo facile e veloce. Qual è il prezzo che paghiamo? È la cessione delle informazioni immagazzinate su server altrui, vulnerabili agli attacchi di hacking.

Per ovviare a questa criticità è nata la rate decentralizzata, il cui obiettivo è quello di tutelare la sicurezza e la privacy dei dati attraverso la partecipazione “orizzontale” degli utenti. È questa la filosofia alla base della blockchain o “catena di blocchi”, un registro digitale con voci che vengono raggruppate in blocchi uniti cronologicamente e regolati attraverso la crittografia. In altre parole, la blockchain è una struttura di dati immutabile e condivisa. La finalità della tecnologia blockchain è quella di dare la possibilità agli utenti di entrare in possesso di un deposito di denaro.

Ad ogni blocco della blockchain possono essere associate delle transazioni ed una marca temporale. Ethereum rappresenta la pratica applicazione della tecnologia blockchain e i nodi della rete sono gestiti da utenti che espletano la funzione dei server dei fornitori di servizi Internet.

Token Ether: come crearli?

Ether come valuta digitale può essere utilizzata sia come strumento di trading sia come mezzo di scambio. Inoltre, i token ether possono essere utilizzati per semplificare le operazioni che vengono tracciate e pagate con token Ether.

Quando l’utente invia ETH o usa un’app Ethereum paga una commissione in ETH per ricompensare il miner che elabora e verifica quello che si sta eseguendo e per utilizzare la rete Ethereum. La valuta digitale ETH alimenta Ethereum, al quale offre vaste opportunità di sviluppo essendo supportata da organizzazioni di economia e di finanza.

Essendo il token delle blockchain Ethereum, Ether si è aggiudicata il secondo posto sul podio delle principali criptovalute a livello globale. Ether può essere considerato il “carburante” della tecnologia blockchain, la quale sostituisce il sistema di archiviazione dei dati dei consumatori da parte delle società di intermediazione.

Ethereum: come vengono scambiati?

Il modello di offerta di ETHEREUM riduce il rischio di concentrazione del token ETH nelle mani di pochi eletti. Nel presente e nel futuro ogni utente ha la possibilità di acquistare la stessa quantità di moneta. Questo è un punto di vantaggio per Ethereum rispetto al Bitcoin, il cui numero totale di monete tende asintoticamente al limite di 21 milioni (limite che verrà raggiunto oltre il 2030).

Per utilizzare i token ETH è necessario iscriversi nella piattaforma Ethereum, optando tra: