Videogiochi o attività fisica? Ecco qual è la verità

Impossibile non divertirsi con i videogiochi, ma al contempo tante persone si fanno sempre la stessa domanda: come si possono bruciare calorie stando davanti a uno schermo e non svolgendo attività fisica all’esterno?

Eppure, una ricerca svolta dal casinò online Betway ha dimostrato, come tra l’altro anche tanti altri studi negli ultimi anni hanno fatto, che i videogiochi, in realtà, possono far bruciare un bel po’ di calore. Come fare fitness col gaming? Lo studio in questione ha coinvolto ben 17 gamer, che si sono cimentati con sette tra i videogame più apprezzati e famosi in tutto il mondo. In questo modo, si è potuto svelare il numero di calorie che si possono bruciare nel corso di una sessione di gioco.

Nessun videogame permette di bruciare così tante calorie come Fortnite

L’esperimento ha messo in evidenza come si riesce ad arrivare a un picco di calorie pari a 538 per una sessione di gaming, stando alle medie che sono state registrate. Ebbene, il videogame più adatto per bruciare un po’ di calorie risponde al nome di Fortnite. In media, infatti, in un’ora e mezzo di sessione di gioco si arriva a consumare 194 calorie in media. Alle sue spalle, ecco che troviamo anche Fifa e Call of Duty, rispettivamente con 189 e 188 calorie bruciate in media.

Tutti coloro che hanno preso parte a questo particolare esperimento hanno dovuto cimentarsi anche in un altro test che potesse consentire di ottenere tutta una serie di dati molto utili. Infatti, i gamer hanno dovuto far registrare i propri dati fisici, in modo particolare il proprio battito cardiaco, affrontando una sessione di allenamento a base di addominali, squat e piegamenti.

In questo modo, si è potuto calcolare quanto esercizio fisico sarebbe stato necessario per poter bruciare il medesimo numero di calorie che si consumerebbero in una sola sessione di gaming. In poche parole, il quantitativo di calorie consumate equivalente a una sessione da un’ora e mezza di gioco con Fortnite è ottenibile facendo 162 piegamenti, 353 squat oppure 239 addominali. Insomma, se anche qualche volta non avete molta voglia di andare in palestra, potreste sempre ripiegare su una sessione di gioco con Fortnite.

Cresce anche il battito cardiaco durante una sessione di gaming

Se pensate che i videogame più famosi al mondo possano rappresentare una valida alternativa per evitare di andare in palestra vi sbagliate di grosso. Detto questo, in ogni caso, le calorie non sono l’unico valore da tenere d’occhio nel momento in cui vi divertite con i videogiochi.

Avete provate anche solo per un secondo a pensare tutti quei momenti in cui vi siete fatti prendere dal nervosismo durante una sessione di gioco? Capita, soprattutto in titoli come FIFA, uno tra i migliori giochi di simulazione calcistica, che porta spesso e volentieri diversi controller a finire rotti o gravemente danneggiati.

Oppure provate per un secondo a immaginare che vi manchino pochi minuti dal portare a termine una missione per cui si sono trascorse ore e ore davanti allo schermo. Ebbene, non è un caso che il battito cardiaco aumenti in maniera notevole durante l’esperienza videoludica. Quindi, non deve affatto stupire che alcuni tra i propri videogiochi preferiti portano il cuore a pompare molto di più. Il picco di battiti cardiaci viene raggiunto, secondo quanto è emerso dalla ricerca, con Call of Duty, mentre in realtà è Fortnite il videogioco che ha la capacità di aumentare, in media, maggiormente i battiti cardiaci, toccando un incremento di 89 battiti per minuto in media su un’ora e mezza di gioco, mentre Minecraft è il titolo, tra i sette presi in considerazione dallo studio, con l’incremento di battiti cardiaci in media meno rilevante.