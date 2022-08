Burattinarte Summertime prosegue con gli asppuntamenti di Bra e Murazzano

La XXVIII edizione di Burattinarte Summertime propone un doppio spettacolo, che è stato applaudito in oltre 30 Nazioni diverse, per la fine di agosto.

Venerdì 19 agosto la compagnia ceco-ispano-ungherese Karromato presenterà a Bra, nei Giardini del Belvedere, alle 21.30, lo spettacolo Circo de Madera.

Ispirato ai numeri di varietà che nel secolo XIX rallegravano gli intermezzi delle rappresentazioni teatrali di marionette, lo spettacolo, ricco di numeri acrobatici, belve terribili, clown esilaranti, guarda al mondo del circo di primo Novecento.



La musica, realizzata per l'occasione, accentua l’umorismo quasi grottesco delle azioni delle marionette, sapientemente intagliate nel legno e abbigliate con costumi perfetti. Completa il tutto una scenografia teatrale riccamente decorata in stile primo Novecento.



Il risultato è uno spettacolo fuori dal tempo, di rara bellezza, che ha catturato gli applausi del pubblico in oltre 30 nazioni, tra Europa, Asia e Americhe.

Karromato, compagnia professionale di marionette a filo nata a Praga nel 1997, crede nella naturale capacità che le marionette hanno di emozionare gli spettatori attraverso il movimento, la musica e il ritmo, creando in tal modo spettacoli che non dipendono dalla parola.

Karromato continua la tradizione del teatro di marionette centroeuropeo, preservandone il valore, non come un pezzo da museo, ma quale genere teatrale in grado di catturare e intrattenere anche un pubblico adulto.

venerdì 19 agosto - Bra



Giardini del Belvedere

ore 21,30

in caso di maltempo: Polifunzionale Arpino - Largo della Resistenza

Ingresso biglietto 3 €

(gratuito sotto i 3 anni).



20 agosto - Murazzano



presso il Progetto di Ecovillaggio della Borgata

Frazione Bruni 33

ore 21,30

in caso di maltempo: versione ridotta in uno spazio coperto