Controvento Nomadi Tribute Band in concerto a Pagno (19 agosto) e Roaschia (21 agosto)

L’estate è nel pieno, le vacanze sono iniziate, la voglia di "solecuoreamore" è alle stelle. Se a queste classiche situazioni del mese di agosto aggiungiamo poi la frustrazione per gli anni di socialità zero a causa della pandemia, ecco esplodere in tutta la sua potenza la voglia di fare festa. E quale migliore occasione di un concerto per darci dentro con musica e allegria? La Controvento Nomadi Tribute Band ce ne regala addirittura quattro. Il gruppo torna protagonista sul palco, grazie a un repertorio di canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e continuano a far sognare. Garantito da Gigi Molino (voce), Donato Paolino (tastiere), Kevin Nari (chitarra), Massimo Pitton (basso), Demetra Bertino (violino) e Simone Baudino (batteria).

Segnate queste date e pure il luogo: venerdì 19 agosto, ore 21.30, a Pagno - San Rocco per la festa di San Rocco; domenica 21 agosto, alle ore 21, in piazza Monte Ortigara, a Roaschia; sabato 3 settembre, alle ore 21.30 in piazza Liberazione, a Cilavegna (Pavia) per la festa di fine notti d’estate; domenica 4 settembre a Montechiaro d’Asti (Asti).

Tutti appuntamenti gratuiti, da non perdere nel caso in cui siate in vacanza, ma perfetti per farci un salto pure se siete già rientrati e avete voglia di cantare e ballare, come al tempo pre-Covid.

Basta così? Chiaro che no. In regia lo staff della band è pronto a regalare le più avvolgenti e moderne scenografie, che incroceranno i sapori dello street food, altro protagonista delle calde piazze estive.