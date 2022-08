In Valle Gesso nel prossimo fine settimana torna la Festa della Segale

Sabato 20 e domenica 21 agosto a Sant’Anna di Valdieri c'è la Festa della Segale! Un evento per tutti, per mettere le mani in pasta, guardare alla storia e alle tradizioni, per divertirsi, ballare, camminare e gustare la gastronomia locale.

Due giorni di proposte per vivere a fondo il territorio e la sua cultura organizzati dall'Ecomuseo della Segale e dalle Aree Protette Alpi Marittime, dal Comune di Valdieri e dalla Proloco Sant'Anna e Terme di Valdieri con collaborazione e il supporto del Gruppo volontari di Protezione Civile di Valdieri, con il coinvolgimento della popolazione locale e il sostegno della Compagnia CRT - Bando Esponente.

La Festa comincia accendendo il fuoco nel forno comunitario dell’Ecomuseo in centro paese. Sabato, dalle ore 15 alle ore 18, mentre le fiamme arroventano i mattoni con il laboratorio “Il pane e i biscotti di segale di fan così!” si impasterà la farina, si darà forma a pagnotte e biscotti. Ognuno potrà provarci (turni ogni 30 minuti) e poi alle 17 si assisterà alla prima infornata. La partecipazione è gratuita e non è richiesta la prenotazione.

Alla sera (ore 21), nell’ambito della XXIV edizione di Attraverso la Memoria “Frontiere di pace” sarà presentato lo spettacolo “Abitare le parole” con Maria Teresa Milano, Luca Margaria e l'accompagnamento musicale di Luca Pellegrino.

Introduzione di Maddalena Forneris, presidentessa della sezione ANPI di “Borgo San Dalmazzo e valli”, e Piermario Giordano, presidente dell'Ente di gestione delle Aree Protette Alpi Marittime. Una serata di racconti, musiche e canzoni, per abitare la Memoria delle nostre montagne in cui sono impressi i ricordi della Storia e delle vicende personali di chi durante la Seconda guerra mondiale camminò su questi sentieri, per fuggire, combattere, ritrovare la vita. La partecipazione all'evento (arena manifestazioni) è gratuita e la prenotazione non è obbligatoria è gradita on line su Eventbrite o telefonando allo 0171 976800.

Fittissimo il programma di domenica 21 agosto che comincia con la proposta della “Passeggiata musicale sui sentieri della Segale” (partenza ore 9 dall’arena manifestazioni). In compagnia delle Guide Parco e delle note dell'organetto di Silvia Mattiauda e della cornamusa di Daniele Dalmasso si camminerà su Lo Viòl di Tàit, il sentiero culturale dell’Ecomuseo della Segale. Un’opportunità per imparare a guardare la montagna e i boschi di Sant’Anna di Valdieri con occhi nuovi e scoprire, nascosti tra tronchi, rami e foglie, grandi terrazzamenti, canali irrigui e antichi forni: testimonianze di un tempo, non troppo lontano, in cui questi luoghi erano abitati e vissuti da tante persone. La partecipazione all'escursione è gratuita, ma a causa di un numero di posti limitato è richiesta la prenotazione su Eventbrite o telefonando allo 0171 976800.

Intanto dalle prime ore della mattinata gran fermento di attività con profumi, colori e sapori del mercatino con i suoi prodotti tipici e colorati.

Quando il campanile della chiesa di Sant’Anna suonerà le ore 12 comincerà la distribuzione della polenta a cura della Proloco mentre nei ristoranti locali si potranno gustare menu dedicati alla segale.

Dalle 14.30, il pubblico vedrà riversarsi nella strada centrale del paese personaggi in costume: contadini, guide alpine, guardiacaccia reali… la storia della valle Gesso sfila per ricordare la vita, i lavori e le attività che caratterizzavano quest’angolo impervio di mondo nella prima metà del ‘900. Un corteo colorato e festoso e animato dagli allievi del corso di organetto occitano di Silvio Peron che terminerà nell’area manifestazioni per raccogliersi attorno ai battitori della segale. Eredi di una pratica antica che per staccare i chicchi di segale dalla spiga si avvale di bastoni snodati (correggiato) che ritmicamente vengono fatti cadere sui covoni distesi a terra. Al termine della battitura il pubblico potrà degustare prodotti tipici della Valle Gesso.

Per il gran finale della XXXI edizione della Festa, alle ore 16, saliranno sul palco i Folkamiseria. Gruppo piemontese la cui esibizione è un concentrato di passione, ballo, tecnica e musicalità: un concerto da non lasciarsi sfuggire.