Le colonne sonore del “Cinema elegante” saranno protagoniste del concerto a Cortemilia

L’evento, che si tiene con il patrocinio del Comune di Cortemilia in collaborazione con Caffa Sas, inaugura la Fiera nazionale della nocciola ed è organizzato nell’ambito della 43esima stagione di Antidogma Musica.

Si esibiranno “I Cameristi dell’Orchestra classica di Alessandria” nel concerto che sarà accompagnato dalle proiezioni, tratte dai film “eleganti”, che hanno fatto la storia del cinema italiano.

È un omaggio a quei musicisti che hanno contribuito, con le loro colonne sonore, al successo di innumerevoli pellicole cinematografiche.

L’antologia dei brani proposti prevede le note indimenticabili di compositori quali: Ennio Morricone con “La Califfa”, “Per un pugno di dollari”, “Nuovo cinema Paradiso”; Nicola Piovani “La vita è bella”; Luis Bacalov “Il Postino”, Astor Piazzola “Oblivion”, Armando Trovajoli “Rugantino”, “Aggiungi un posto a tavola”, Nino Rota “Il Gattopardo”.

L’Orchestra Classica di Alessandria è un ensemble cameristico-sinfonico, che svolge la propria attività in ambito nazionale e internazionale curando l’offerta di iniziative musicali, concerti, Festival, lezioni-concerto, in svariate formazioni.

È composta da musicisti professionisti italiani e stranieri, che si esprimono non solo in ambito prettamente classico, ma spaziano con disinvoltura dalla musica per film, jazz, etnica al pop.

Ha collaborato con solisti e cantanti di chiara fama quali Bruno Canino, Lya de Barberiis, Barbara Frittoli, Sara Mingardo, Dionne Warwick, Gino Paoli, con direttori televisivi quali Renato Serio e Peppe Vessicchio, con compositori filmici quali Luis Bacalov, Franco Piersanti, Ezio Bosso e con attori quali Lina Sastri, Paola Pitagora, Lando Buzzanca, Ugo Pagliai e Paola Gassman. Ha al suo attivo svariate registrazioni discografiche e colonne sonore di film e fiction Rai e Mediaset.