Nel fine settimana Vernante ospita il festival Accademie in Valle

Il 19 e 20 agosto Vernante ospita il festival Accademie in Valle del direttore artistico Angelo Vinai grazie all'Associazione Prismadanza. Ci saranno due concerti gratuiti presso il Teatro ex Confraternita di piazzetta Boccaccio alle 21.15, in collaborazione con la Pro Loco e il Comune di Vernante.

Venerdì in scena "Frequenze Comuni- concerto per pochi musicisti e tant istrumenti" firmato proprio da tre artisti di Prismadanza: Lorenzo Armando, Paolo Brizio e Margherita Luchese.

Una azione scenica nella quale gli artisti oltre a suonare tanti strumenti diversi interpretano il ruolo di tre personaggi che non riescono ad esprimersi attraverso le parole, ma solo con note con le quali riescono prima di tutto a comunicare tra di loro e poi anche con il pubblico, al quale descrivono in musica il loro mondo interiore fatto di paure, tristezze, rabbie e gioie: le stesse emozioni che prova ciascuno di noi.

Sabato invece si esibirà il quintetto di ottoni “Canaja Brass", che nasce tra le mura del Conservatorio Guido Cantelli di Novara. Alla tromba Erika Patrucco e Michele Tarabbia; Nicolò Bombelli al trombone, Federico Armari al corno e Marina Boselli all’euphonium, si sono incontrati durante le ore del corso di Assieme Fiati tenuto dal Maestro Giuseppe Gregori, al quale devono la nascita di un gruppo di amici che hanno come obiettivo comune il fare musica insieme.

L’ensemble di ottoni Canaja Brass propone programmi variegati dagli stili e sfaccettature differenti, con l’obbiettivo di attirare e coinvolgere il pubblico in un viaggio nel tempo e nel mondo, senza togliere l’ironia e l’aspetto dissacrante che rendono cinque ragazzi delle vere e proprie Canaje.