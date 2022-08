Roata Chiusani in festa dal 19 al 23 agosto: cinque giorni ricchi di proposte e momenti di divertimento

Ritorno alla piena normalità per la festa patronale di Roata Chiusani, appuntamento sentitissimo per tutti i compaesani e simpatizzanti. Si festeggia così San Bernardo Abate, con eventi che prenderanno il via venerdì 19 agosto, serata di inaugurazione della festa, che quest’anno avrà una nuova location presso il campo sportivo della frazione.

Cinque giorni di festeggiamenti che andranno a concludersi martedì 23 agosto.

VENERDI’ 19 AGOSTO Ore 18.00 INAUGURAZIONE della festa patronale Dalle 18.00 alle 19.00 APERITIVO DI BENVENUTO offerto dagli organizzatori Ore 19:00 PIZZA AL CAMPO anche da asporto in collaborazione con la Pizzeria Margherita

Ore 20.30 LA PAELLA: antipasto, paella, pane e dolce.(anche da asporto) Le prenotazioni devono pervenire entro mercoledì 17 agosto presso: Oreste (333.5780076) Marisa (392.3098814) Mario (347.8836505) La Bottega del Paese (0171.718108)

Ore 22:00 LIVE MUSIC CON TNT (Party Band) I successi della musica anni70, 80, 90 A seguire DISCO SUMMER PARTY con Cassa 2000

SABATO 20 AGOSTO dalle ore 15:00 Appuntamento sotto la tensostruttura per un pomeriggio in compagnia: Sfide a Carte e Gara a bocce Petanques riservato ai Frazionisti ed Ex frazionisti

Ore 19:00 PIZZA AL CAMPO anche da asporto in collaborazione con la Pizzeria Margherita



Ore 20:30 CENA AL CAMPO POLLETTO & PATATE per gli adulti –Salsiccia e Patate per bambini (Su prenotazione entro mercoledì 17 agosto) 347.8836505 –333.5780076 Ore 22:00 SERATA DISCO CON RADIO NUMBER ONE in consolle Marco Marzi & Marco Skarica

DOMENICA 21 AGOSTO ORE 09:30 RADUNO AUTO, MOTO E TRATTORI D’EPOCA Per prenotazioni e informazioni Marisa 392.3098814 –Oreste 333.5780076

ORE 13:00 PRANZO IN COMPAGNIA riservato a chi partecipa al raduno e accompagnatori. Ore 17:00 CANTA ROATA 2022 EDITION Per info: Elisa 331/2362402 –Martina 346/6710912 L’evento sarà trasmesso anche sul canale web www.piemonteventi.com

Ore 19:00 PIZZA AL CAMPO anche da asporto in collaborazione con la Pizzeria Margherita

ORE 21:00 SERATA DI GIOCO CON DR.WHY QUIZ Lo staff può scegliere il tipo di partita, la difficoltà e le domande pazze per la serata. Le domande pazze sono un “gioco nel gioco”. Simpatiche sorprese per chi vince!!!

LUNEDI’ 22 AGOSTO Ore 20.00 POLENTA & SALSICCIA. chi desidera mangiarla sotto il cabaret € 6 iscrizioni presso: Marisa: 392.3098814 –Sara: 328.6280065 –Mario: 347.8836505 –Oreste: 333.5780076 o in piazza durante la festa dagli organizzatori.

Ore 21:30 SERATA DANCE con dj Dario Viale

MARTEDI’ 23 AGOSTO 2022Ore 19:00 PIZZA AL CAMPO anche da asporto in collaborazione con la Pizzeria Margherita Ore 21:00 SERATA BALLI OCCITANI con il gruppo Lou Janavel Ore 23:00 ESTRAZIONE DELLA LOTTERIA