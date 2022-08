Weekend di sport e Relax in quota a Pian Munè di Paesana

Tanti appuntamenti nell’attivissima località turistica della Valle Po.

Venerdì 19 agosto: notte della 100 Miglia

Manca pochissimo alla 100 Miglia Monviso, l'ultra trail delle Terresmonviso. Anche quest'anno si farà festa e soprattutto tifo ai super atleti che passeranno a Pian Munè nella notte del 19 agosto tra mezzanotte e le nove del mattino.

La Notte delle 100 miglia vi aspetta con la classica tendata e quest'anno si arricchisce con musica e la non competitiva “Intervall” per chi vuole far parte di questi tre meravigliosi giorni di sport, festa e folclore

Ad accompagnare la serata, il Concerto Rap Piemontese con i Bogianen!

Posto tenda gratuito da prenotare! Unica regola: portate con voi un campanaccio per festeggiare il passaggio degli atleti con noi.

Venerdì 19 agosto: escursione notturna a Garitta Nuova

Sempre venerdì 19 agosto ci sarà un’escursione notturna a Garitta Nuova con guida escursionistica ambientale. Partenza alle 17 dal rifugio a valle, salita alla cima con brevi soste lungo il percorso, al rientro cena alla baita in quota e discesa con luci frontali o torce.

Dislivello in salita circa 900 metri, possibilità di ridurre i tempi e il percorso prendendo la seggiovia che porta al rifugio in quota entro le 16.50 per attendere in quota il gruppo.

Materiale necessario: abbigliamento a cipolla, torcia frontale, scarpe da trekking.

Costo di partecipazione: 28 euro.

Sabato 20 agosto: apericena al gusto di Montagna!

Dalle ore 14.00 DJ Enzo vi aspetta alla baita in quota per trascorrere un pomeriggio in musica. Prenotate il vostro tavolo in terrazza, prendete la seggiovia e goditevi la Merenda Sinoira con antipasti misti tipici e aperitivo a 12 euro.

Dalle 19 Cena tipica sempre alla baita in quota con antipasti misti, giro polenta e dolce a 20 euro

Domenica 21 agosto: laboratorio didattico di Bird Watching

Volete osservata il Falco Pecchiaiolo pronto per la sua migrazione?

Orario a scelta per la partecipazione alle 10 o alle 14.

Portate il vostro binocolo e il manuale del giovane esploratore e partite insieme per questa nuova avventurosa esperienza!

Domenica 21 agosto: giornata in musica con Sonia De Castelli

Con il suo amico Enzo, Sonia De Castelli accompagnerà la nostra giornata in rifugio con musica, intrattenimento e simpatia! Dalle 11 al rifugio a valle.

Prenotazione consigliata per il pranzo in rifugio con menù a scelta.

Per tutti gli eventi prenotazione al numero 3286925406 oppure info@pianmune.it