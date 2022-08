VERSO LE ELEZIONI Sono in corso le “parlamentarie” 5 Stelle per scegliere i candidati di Camera e Senato

Sono in corso per tutta la giornata di oggi (martedì 16 agosto) le “parlamentarie” del Movimento 5 Stelle, che dovranno indicare i candidati pentastellati per le elezioni del 25 settembre.

Sul sito del Movimento è stata pubblicata la lista dei circa 2000 candidati divisi per regione e, nel caso della Camera, per circoscrizioni.

Per la Camera Piemonte 2 - sulla base dell’elenco e dai dati anagrafici resi noti - risultano esserci soltanto tre cuneesi in corsa per la selezione: Ergys Haxhiu, 39 anni, Eros Ravera, 36 anni e Francesco Franco, 65 anni.

Il più noto è il primo, compagno della ministra uscente alle Politiche giovanili Fabiana Dadone (non più ricandidabile in base alle regole volute da Grillo e confermate da Conte), vigile urbano a Dogliani.

Sono complessivamente 18 coloro che hanno dato la loro disponibilità per il Piemonte 2 dove però non c’è distinzione tra il collegio uninominale e plurinominale.

Per quanto riguarda il Senato - per il Piemonte si sono presentati ai nastri di partenza in 38 - ci riprova Giuseppina “Giusi” Giambra, 56 anni, già candidata sul collegio senatoriale uninominale nel 2018 e poi candidata sindaca di Bra nel 2019.

Risulta essere questa l’unica cuneese in lizza per Palazzo Madama.

Domani si conosceranno i nomi 18 candidati capolista scelti direttamente da Giuseppe Conte, decisione che sta però suscitando proteste e mugugni nel partito.