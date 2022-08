A Morozzo e Margarita la dottoressa Chiara Brignone al posto del dottor Giacomo Gallo

Il Dr. Giacomo Gallo, Medico di Medicina Generale a Morozzo e Margarita cesserà la propria attività il 31 agosto 2022. Gli assistiti già in carico al Sanitario saranno assegnati d’ufficio alla Dr.ssa Chiara Brignone, Medico con incarico a tempo determinato fino all’inserimento di nuovo Medico di Medicina Generale.

Per gli assistiti del Dr Gallo non sarà necessario recarsi presso gli sportelli per scegliere il nuovo sanitario tranne che l’assistito non voglia optare per un altro Medico di Medicina Generale.

La Dr.ssa Brignone presterà la propria attività a

Morozzo, via Bongioanni,2 il lunedì 09.30 – 11.30; martedì 16.30 – 19.00; mercoledì 09.30 – 11.00 e venerdì 15.00 – 16.30

Margarita, via C Lovera di Maria, 5 il lunedì 12.00 – 13.00; martedì 15.00 – 16.00; mercoledì 11.30 – 13.00; giovedì 15.30 – 19.00 e venerdì 17.00 – 19.00.

I recapiti del nuovo sanitario sono: cell. 3473951498; mail: studiomedicomorozzomargarita@gmail.com