Contagi da Coronavirus in calo: ad Alba 38 positivi in meno in una settimana

38 positivi in meno rispetto agli ultimi dati del 9 agosto. Ad Alba i soggetti con il Coronavirus sono 129 (dal sito della Regione Piemonte, mappa Covid-19, consultabile al link https://www.regione.piemonte.it/web/covid-19-mappa-piemonte), e all'ospedale di Verduno i ricoveri Covid, considerando tutto il territorio di competenza dell'Asl Cn2, sono 19 di cui zero in terapia intensiva.

I residenti albesi vaccinati sono 25.572 con almeno una dose, 24.073 con due dosi, 20.443 con tre dosi e 2.813 con quattro dosi.

Si ricorda che il Piemonte è in "zona bianca" ma che sono validi gli obblighi di utilizzo della mascherina FFP2 in determinati ambienti e situazioni (Trasporto su bus, navale, strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti).