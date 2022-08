Ciclismo, a Piasco si corre il memorial Paolo Salvatico

Il Velo Club Esperia Piasco torna agli impegni organizzativi riproponendo una classica del ciclismo Piemontese juniores, la Piasco - Lemma.

Dopo il successo organizzativo dei Campionati Italiani Juniores a Cherasco (CN) il gruppo di lavoro blu-orange si rimette all'opera per i ragazzi juniores allestendo una delle gare più belle dell'estate ciclistica piemontese, e lo fa per onorare la memoria di Paolo Salvatico, giovane dirigente della società ciclistica piaschese, prematuramente scomparso nello scorso autunno in un incidente stradale.

La sua forza d'animo ed il suo spirito allegro non hanno mai abbandonato la Famiglia Salvatico, cuore pulsante del Velo Club Esperia, così come tutti gli amici e membri della società che danno appuntamento a Sabato 20 Agosto per ricordare la sua smisurata passione per il ciclismo.