Volley A1F. Cuneo, debutto in trasferta a Vallefoglia, poi subito il derby interno con Chieri. E a Santo Stefano arriva Novara

È stato diramato oggi, martedì 16 agosto, il calendario ufficiale della serie a1 Femminile per a stagione 2022/2023.

Per la Bosca San Bernardo Cuneo del nuovo coach Luciano Pedullà esordio in trasferta il 23 ottobre contro la neopromossa Vallefoglia.

Prima partita al palasport di San Rocco Castagnaretta appena tre giorni dopo nel turno infrasettimanale di mercoledì 26 ottobre, quando andrà in scena uno dei tre derby stagionali del massimo campionato: avversaria, Chieri.

Ancora una turno interno alla terza giornata contro Casalmaggiore, poi il 2 novembre trasferta a Bergamo in quello che sarà un mese intensissimo dal punto di vista degli impegni: saranno ben 6 le partite in programma.

Si ritornerà tra le mura amiche per la quinta di andata contro Conegliano, la trasferta a Firenze il 13 novembre, poi ancora due turni casalinghi con Macerata e Perugia. Novembre si chiuderà con la trasferta di Pinerolo.

Quattro le partite a dicembre: il 4 in casa con Monza, due trasferte a Scandicci e Busto Arsizio per concludere il 2022 di fronte ai tifosi di casa nel giorno di Santo Stefano col big match contro Novara, ultima gara del girone di andata: con questa partita si assegneranno le prime otto posizioni per altrettanti posti nella griglia della Coppa Italia.

Il girone di ritorno, a campi invertiti, ricomincerà domenica 8 gennaio per concludersi l’8 di aprile.