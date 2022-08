Tennis, al Country Club di Cuneo prosegue l'internazionale under 18 Grade 5

Si sono allineati oggi al secondo turno i tabelloni principali del Trofeo Crea, in corso sui campi del Country Club Cuneo per l’internazionale under 18 Grade 5.

Continua nel torneo maschile la corsa dell’alessandrino e figlio d’arte Lorenzo Beraldo che dopo essersi qualificato ha tolto dai giochi, con un netto 6-0 6-3 Pietro Casciola.

Bene anche un altro giocatore che si allena in Piemonte, alla Best Point di Caramagna, Daniele Augenti che si è imposto sul qualificato romano Simone Macchione con lo score di 3-6 6-3 6-1. Ora troverà Antonio Verno.

Secondo turno conquistato anche da Riccardo Pasi che ha estromesso dalla contesa Alessio Pergola, chiudendo la sfida 6-4 al terzo set.

Vittoria anche per la testa di serie n° 6, Samuele Seghetti, contro Alessandro Zapelli. Passaggio di turno anche per Leonardo Borrelli.



Nel draw femminile secondo step della rassegna raggiunto da Cecilia Maria Stella Ferrazzoli che ha dovuto lottare e non poco per avere la meglio sulla piemontese Greta Rizzetto, piegata 6-4 al terzo set. Sarà la vincitrice la prossima avversaria della numero 1 del seeding, Giada Di Paola.

Irene Riva ha superato Vittoria Segattini, mentre Elena Francese si è imposta grazie ad un ottimo tennis alla rivale di giornata, Carolina Gasparini.

Sorrisi e salto al turno successivo anche per Carlotta Bassotti, testa di serie numero 3, e l’olandese Boulonois che ha stoppato la corsa dell’azzurra Beatrice Demichelis.

La ceca Natalie Cinkova ha sconfitto Giulia Falco senza concederle di entrare mai in partita.

Così anche Sveva Zerpelloni che ha estromesso dai giochi Sara Gaia Totorizzo.

Domani la contesa prosegue con i match di secondo turno a partire dalle ore 9.

Molto seguita la manifestazione che sta ribadendo i successi organizzativi del circolo cuneese.