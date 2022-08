L'Atletica Roata Chiusani a Montecarlo per la Diamond League

In occasione della tappa monegasca della Diamond League di mercoledì 10 agosto, l’Atletica Roata Chiusani ha organizzato la trasferta in pullman per permettere ai propri atleti di partecipare alla manifestazione di contorno aperta ai tesserati, Herculis 1000m, e di assistere al meeting internazionale previsto in serata.

La trasferta, occasione per condividere in gruppo l’amicizia e l’esperienza sportiva, ha raccolto numerose adesioni e l’Atletica Roata Chiusani si è presentata in massa sulla pista dello Stadio Luois II di Monaco.

Nelle varie batterie che si sono susseguite sulla distanza dei 1000m, gli atleti roatesi si sono distinti per gli ottimi piazzamenti e risultati cronometrici di rilievo.

(FOTO Claude Eyraud)