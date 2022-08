Si regalano le poltrone del Teatro civico Baretti di Mondovì

A Mondovì si lavora per far ripartire al meglio il cine-teatro "Carlo ed Eraldo Baretti".

Le opere di intervento per la messa in sicurezza dei locali e degli impianti avranno un costo di circa 130mila euro e saranno finanziati con un contributo del Ministero dell'Interno con l'obiettivo di riaprire la sala in tempo per la prossima stagione teatrale.

In questo contesto, verranno cedute anche le poltrone. E' stato pubblicato l'avviso per la cessione a titolo gratuito di circa 250 poltrone da teatro imbottite in velluto rosso. Le poltrone saranno cedute a coloro che, tra i seguenti soggetti ne faranno richiesta:

• Associazioni di volontariato

• Istituzioni scolastiche cittadine

• Altri Enti no profit quali onlus, pro loco, parrocchie, enti di promozione sociale, ecc.

Eventuali richieste di altre categorie di soggetti potranno essere esaudite in caso di disponibilità residua. I soggetti interessati possono formulare la richiesta mediante compilazione e invio del modello a mezzo PEC all’indirizzo comune.mondovi@postecert.it , avente oggetto “Manifestazione di interesse – poltrone teatro Baretti”.

La manifestazione di interesse dovrà pervenire presso il Comune di Mondovì entro le ore 12.00 del giorno 2 settembre 2022. E' possibile consultare l'avviso a questo link. Il modello per la formulazione della manifestazione di interesse è scaricabile qui.