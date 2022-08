Timbretti Gugiu, dopo l'oro arriva anche un bronzo per il tuffatore cuneese

Dopo lo splendido oro conquistato nella prova a squadra, è di nuovo medaglia per Eduard Timbretti Gugiu, agli Europei di nuoto di Roma.

L'atleta cuneese di origini romene, insieme a Sarah Jodoin di Maria, dopo cinque tuffi si è aggiudicato il bronzo nel sincro misto dalla piattaforma con un punteggio di 290.28, piazzandosi dietro i tuffatori di Gran Bretagna (300.78 punti per Toulson e Kothari) e Ucraina (298.59).

"Possiamo migliorare molto sugli obbligatori e poi la parte finale dei tuffi. Siamo contenti, per il prossimo anno faremo degli obbligatori più puliti. La concentrazione va al 110% sul tuffo, non c’è spazio per le distrazioni, il vento non ci ha condizionato", ha dichiarato ai microfoni di Sky a fine gara.