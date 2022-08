La playmaker della Granda College Cuneo Beatrice Grosso convocata in Nazionale Under 16 femminile

Grandissima soddisfazione per i colori della Granda College Cuneo. Beatrice Grosso, playmaker nata a Cuneo nel 2006, e cresciuta cestisticamente nella società della sua città, è stata convocata per i campionati Europei Under 16 che si svolgeranno a Matosinhos in Portogallo dal 19 agosto.

Beatrice raggiunge questo incredibile traguardo dopo aver ottenuto grandissimi risultati con la propria società a partire dal 2018 quando, due anni sotto leva, ha conquistato da capitano lo scudetto Under 14 Femminile, dopo aver vinto pochi mesi prima il Titolo Nazionale 3vs3.

Da quel momento, per il giovanissimo talento cuneese, una carriera ricca di soddisfazioni con numerosissime vittorie regionali, lo scudetto 3vs3 Under 18 nell'estate 2021, il terzo posto alle Finali Nazionali Under 17 nel 2022. In questa stagione va aggiunto anche il secondo posto al campionato regionale Under 19 e la vittoria nel Campionato di Serie B Piemontese.

Ora per la giovane cuneese una nuova avventura: convocata per il ritiro della Nazionale Under 16, agli ordini di coach Riccardi, in un gruppo composto da 16 atlete, ha prima affrontato la Turchia in due amichevoli giocate a Rieti ed entrambe vinte, dopo di che ha partecipato al Torneo Internazionale di Grottaferrata insieme a Grecia, Polonia e Belgio. In tutte le gare disputate Beatrice ha dimostrato grande grinta, determinazione e una crescita tecnica e tattica che ha convinto il coach della Nazionale a selezionarla tra le 12 atlete che affronteranno l'avventura Europea.

"Una soddisfazione immensa sia per la nostra atleta che per tutto il nostro movimento. Riteniamo questo risultato frutto del grandissimo lavoro del nostro staff tecnico, delle atlete Granda College con cui Beatrice si è quotidianamente allenata e di tutta la nostra giovanissima società, nata pochissimi anni fa nel 2017", queste le parole del presidente Daniele Grosso. Grande orgoglio anche nelle parole del responsabile tecnico Luca Di Meo: "Giorno dopo giorno, allenamento dopo allenamento, Bea è cresciuta da molteplici punti di vista, arrivando ad ottenere questo meritatissimo traguardo. Sono certo che al rientro da questa esperienza riuscirà a condividere con le sue compagne tutto ciò che di nuovo ha imparato".