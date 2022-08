A Pianfei l'ultimo saluto a Cinzia Galvagno, l'avvocata morta in Portogallo a 55 anni

Saranno celebrati giovedì 18 agosto i funerali di Cinzia Galvagno, l'avvocata di Cuneo morta mentre si trovava in vacanza in Portogallo. Aveva 55 anni.

Il decesso lo scorso 8 agosto, in ospedale, dopo che la donna era stata ricoverata d'urgenza per un malore improvviso, che purtroppo non le ha dato scampo.

La salma, rientrata nei giorni scorsi in Italia, è arrivata a Cuneo ieri sera. L'ultimo saluto sarà giovedì a Pianfei, alle 16, presso la chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista. La salma riposerà nel cimitero del paese. Sabato 27 agosto, alle 18, la messa di Settima, mentre quella di Trigesima sarà il prossimo 10 settembre, sempre alle 18 a Pianfei.

Cinzia Galvagno da tanti anni era titolare di uno studio legale in via Bassignano a Cuneo. Era molto stimata nella sua professione, avendo competenze in vari ambiti, dal civilistico al penalistico all'amministrativo.

Profondo cordoglio anche tra i suoi colleghi della provincia. Il presidente dell'Ordine, avvocato Claudio Massa, nei giorni scorsi aveva espresso il dolore dei legali del Foro di Cuneo per questa improvvisa quanto inspiegabile morte.

La donna, che non era sposata e non aveva figli, lascia il fratello Gianni, la nipote Alice, amici e parenti.