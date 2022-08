Incidente nella galleria Carle di Cuneo, strada chiusa al traffico

La strada statale 705 dir “di Cuneo” è temporaneamente chiusa al traffico a causa di un sinistro avvenuto all’interno di galleria ‘Carle’. Nell’incidente, la cui dinamica è in via di accertamento, sono rimaste coinvolte due autovetture. Tre le persone coinvolte, una donna alla guida di una delle auto e una coppia sull'altro mezzo. Sono stati tutti trasportati al pronto Soccorso di Cuneo. Nessuno sarebbe in condizioni preoccupanti. Sono stati classificati con un codice giallo e due codici verdi.

La circolazione in entrambe le direzioni è provvisoriamente indirizzata sulla viabilità alternativa, con indicazioni sul posto.

Sono intervenute le squadre Anas, il 118, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’emergenza e per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.