Scontro tra due auto tra Castelletto Stura e Centallo: tre persone ferite

Incidente stradale sulla strada Provinciale 3, tra Castelletto Stura e Centallo nel quale sono rimaste coinvolte due autovetture.

Nello scontro, avvenuto su un ponte che collega i due paesi, sono rimasti feriti la ragazza che guidava uno dei due mezzi ed un uomo con il figlio, entrambi a bordo dell’altra auto.

Tutti gli occupanti sono stati presi in carico dal personale del 118, dopo l’intervento dei Vigili del Fuoco di Cuneo.

Il piccolo, un bimbo di 9 anni, è stato trasportato in ospedale fortunatamente in codice verde, mentre la ragazza e l’uomo hanno riportato ferite più serie: entrambi sono stati condotti in ospedale con codice giallo.

La strada è stata momentaneamente chiusa al traffico per la rimozione dei mezzi.