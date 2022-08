Caraglio e la valle Grana si preparano alla 44ª Fiera d'Autunno e alla 19ª Sagra degli gnocchi di Castelmagno

Puntuale come ogni anno ritorna, alla sua quarantaquattresima edizione, la Fiera d'Autunno di Caraglio e Valle Grana che si svolgerà da venerdì 23 a domenica 25 settembre a Caraglio. Come ogni anno saranno oltre 300 le bancarelle presenti in fiera, con proposte che andranno dall’eccellenza artigiana, a quella alimentare e al polo dedicato all'agricoltura, dando spazio a aziende locali e non.

Molti gli intrattenimenti, dal teatro in piemontese, agli occitani, animazioni per bimbi. Non mancherà una mostra esclusiva esposta nell’ex chiesa di San Paolo dal tema “Alchimia, segni e memoria” mostra di pittura a cura di Gabriella Riba.

Durante la tre-giorni si potrà anche gustare il menù dell’19^ Sagra degli Gnocchi al Castelmagno.

Da non perdere alle 22.45 di sabato 24 settembre il grandioso spettacolo pirotecnico che illuminerà il cielo di Caraglio.

Un fitto programma, per tutti i gusti, da non perdere!

Per informazioni:

Associazione Turistica Pro Loco Insieme per Caraglio 329 2516729 / 346 1546124

IL PROGRAMMA NEL DETTAGLIO:

ASPETTANDO LA FIERA....

Sabato 10 settembre Bioparco Acqua Viva

ore 18,00 conferenza stampa di presentazione della 44^ fiera di Caraglio e Valle Grana e

19^ sagra degli gnocchi al castelmagno.

ore 21,00 LabPerm

Domenica 11 settembre

ore 9 dal Filatoio al Bioparco Silvia Capiluppi. Presentazione delle performances realizzate nelle residenze d’artista del progetto “Beica ben”! Valorizzare e raccontare l’identità occitana delle Valli Grana e Maira

dalle ore 9 presso il Bioparco

The road to TERRA MADRE- Slow Food Cuneo e Valli

Mercato delle eccellenze alimentari del territorio

Domenica 18 settembre

ore 14,30: Piazza San Paolo – ex Chiesa

Inaugurazione mostra “Alchimia, segni e memoria” mostra di pittura a cura di Gabriella Riba.

Ore 15,30: Piazza San Paolo

5^ edizione di “La turta pi bela e pi buna”

Tutti i caragliesi e non sono invitati a partecipare al concorso portando entro le ore 14.30 la propria torta con in allegato nome e descrizione. Una giuria d’eccellenza giudicherà la torta per bellezza e per bontà. Le torte poi saranno vendute all’asta e il ricavato sarà devoluto all’asilo paritario di Caraglio per l’acquisto di materiale didattico.

Venerdì 23 Settembre

ore 17-24: Via Roma

44^ Fiera d'Autunno

ore 17-23: Piazza San Paolo

Mostra:“Alchimia, segni e memoria” mostra di pittura a cura di Gabriella Riba.

ore 19.00: Area coperta del Pellerin

Apertura Palagnocco 2022

ore 20,45: Piazza della Cooperazione

“Finalment… la mia öcasiun”

commedia Brillante in 2 atti a cura d’la Vila di Verzuolo.

Sabato 24 Settembre

ore 9-24: Via Roma

44^ Fiera d'Autunno

ore 10-23: Piazza San Paolo – ex Chiesa

Mostra :“Alchimia, segni e memoria” mostra di pittura a cura di Gabriella Riba.

Dalle ore 15: Piazza della Cooperazione

Esibizione sportive a cura delle Associazioni Sportive

ore 21: Piazza della Cooperazione

balli occitani con i “Lou Janavel”.

Ore 22.45: Grandioso spettacolo pirotecnico

Domenica 25 Settembre:

ore 9-20: Via Roma

44 ^Fiera d'Autunno

ore 10-19: Piazza San Paolo – ex Chiesa

Mostra:“Alchimia, segni e memoria” mostra di pittura a cura di Gabriella Riba.

ore 9-20: Piazza Giolitti

Mercatino dei bambini. Mostra scambio di figurine

ore 9-20: Via Roma – Via Valgrana

Mercato ambulante

dalle 10: Piazza della Cooperazione

Esibizione sportive a cura delle Associazioni Sportive

Polo Dell'agricoltura - Piazza San Paolo

da Venerdì 23 a Domenica 25 settembre orario fiera:

- Fattoria didattica con esposizione di animali da cortile.

- I Merens

- 14^ Esposizione di trattori d'epoca

- Mercato attrezzature agricole nuove e usate

19^ EDIZIONE SAGRA DEGLI GNOCCHI AL CASTELMAGNO

PALAGNOCCO

Area coperta del Pelerin – Piazza Cavour

Orari:

Venerdi' 23: ore 18-23

Sabato 24: ore 11-14 e ore 18-23

Domenica 25: ore 11-15 e 18-22

Menù degustazione euro 15 (bevande escluse):

Mozzarella di bufala Moris

Crostino con crema all’Aglio di Caraglio

Salame campagnolo

insalata di Cacabos – Cece saraceno rosso di Caraglio

Gnocchi al castelmagno dop Barbarià

Menu' bimbo euro 10 (bevande escluse):

Mozzarella di bufala Moris

Gnocchi

Barbarià

Info: A.T. Pro Loco Insieme per Caraglio

Mattia 329 2516729, Lara 346 1546124