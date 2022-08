Rifreddo, slitta al 19 agosto la Festa presso la Croce sulla sommità del Monte Bracco

Come da tradizione, si sarebbe dovuta tenere domani, giovedì 18 agosto, la Festa alla Croce di Rifreddo, ma viste le previsioni meteo piuttosto nefaste la stessa è stata rinviata a venerdì 19 agosto. Un evento nato per festeggiare l’apposizione del simbolo in cima al Monbracco e che si ripete ormai ininterrottamente da molti anni.

Il programma della manifestazione prevede il ritrovo alle ore 7.45 presso il bianco santuario della Madonna del Devesio e alle 8.00 la partenza della camminata. Un’escursione che non presenta particolari difficoltà, ma che comunque per essere affrontarla necessita di un minimo di allenamento e di un abbigliamento adeguato.

“Consigliamo a tutti - spiegano gli organizzatori - di dotarsi almeno di un paio di scarponi da trekking e di uno zaino per avere a portata di mano una giacca in caso di necessità”. Il programma dell’evento prevede alle ore 11 la caratteristica Santa Messa presso la croce e successivamente lo spostamento per il pranzo al sacco presso vicino rifugio Mulatero. Per maggiori informazioni contattare don Angelo Vincenti al 347/0349292.