San Magno, Beinette celebra la festa patronale

Passato Ferragosto, a Beinette già fervono i preparativi per la festa patronale di San Magno, che avrà il suo cuore in piazza Salvo D’Acquisto, con le giostre e i "Massari" protagonisti: apericena e musica live venerdì 19 agosto, serata giovane con il DJ Set (anche per i "giovani dentro") il 20. Il giorno centrale sarà 21, dalle ore 10, con la Messa, la benedizione e la sfilata mattutina dei trattori e i giochi in piazza D’Acquisto nel pomeriggio, dalle 15.30. La cena di San Magno torna il 23 agosto, alle 20, sempre in piazza D’Acquisto, sotto il tendone. Il 25 agosto, alle 21, dal campetto parrocchiale, il Gruppo CAI presente "Storie di uomini e montagne". La sezione AVIS servirà la sua polentata al Parco di Rifreddo, alle 12 di 28, dopo la Messa.