Toccanti racconti e melodie: a Marmora una giornata d'intense emozioni

A Marmora sabato pomeriggio, 13 agosto, Sabato 13 agosto, alle 18 presso la Chiesa parrocchiale di San Massimo tante sono state le emozioni.

Presentata da Ingrid Brizio, direttore generale dell'AFP di Dronero, la nuova cooperativa Luoghi di Passaggio. In una terra incontaminata e vicina al cielo, il ricordo di un Monastero e dei tanti pellegrini.

Luoghi di Passaggio nasce infatti dal desiderio di rendere non solo omaggio a Marmora ed al suo passato, ma, attraverso l'esempio, di costruire un futuro fatto di accoglienza vera e non giudizio. Qualcosa di concreto, come concreti non sono soltanto i luoghi fisici ma quelli dell'anima. Prezioso per l'avvio della cooperativa il lavoro dei volontari Silvano e Stefano, che la dott.ssa Brizio ha voluto ringraziare.

La parola poi a Fabrizio Pellegrino ed alla dott.ssa Maria Grazia Setaro che hanno presentato il volume "Esplosione di emozioni", edizioni Nerosubianco 2022. Si tratta del risultato di un lavoro di scrittura autobiografica con i pazienti del Reparto di Psichiatria dell'ospedale S.Croce e Carle di Cuneo, la maggior parte dei quali di età compresa tra i 18 ed i 25 anni.

Risultati molto positivi, al di là delle attese, grazie all’aiuto dell’associazione Teatrino al forno del pane "Giorgio Buridan" di Caraglio e della Cooperativa Floema di Dronero. Una proposta fortemente voluta dalla dott.ssa Corradina Esposito, responsabile del Reparto ospedaliero cuneese, che ha saputo trovare le competenze adeguate tra personale interno ed esperti esterni.

Dagli attori Mario Cottura e Cinzia Pellegrino del Teatrino al forno del pane la lettura di alcune delle toccanti testimonianze: pensieri di fragilità e consapevolezza, di desiderio ed ammirevole forza.

Ad accompagnare la lettura dei brani i musicisti Alberto Gertosio (flautista) e Alberto Savatteri (chitarrista), con la collaborazione della flautista Yasmin Khreiwesh. Si sono esibiti attraverso delle loro composizioni musicali del cd "La strada", testimonianza di amicizia, passione e volontà. Un bel momento poi con melodie suonate dalla giovanissima Anna Ribero, studentessa del corso musicale alla scuola secondaria di Dronero.

Un lungo applauso al termine, tante le persone che hanno voluto partecipare a questa importante giornata.