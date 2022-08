uccesso per la prima rinnovata edizione delle festa della birra di Garessio

Cheers è il suo nuovo nome dell’evento che venerdì 12 sgosto ha stupito per la grande quantità di gente che è riuscita ad attirare alla pista di pattinaggio.

Nonostante il tempo ballerino gli avventori hanno potuto godersi una serata tra street food locale, birre per ogni palato e musica di ogni genere. Gli organizzatori desiderano ringraziare tutte le persone, amici e non, che hanno reso possibile l'ottima riuscita di questa serata. Teresa, Lia, Michele e Samuele sono i 4 ragazzi dietro a Cheers, ci fanno sapere: "Sono stati mesi complessi, in cui abbiamo imparato molto, ed abbiamo ancora da imparare." E ancora:" Il nostro ringraziamento va a tutte quelle persone che ci hanno aiutato, dalla Proloco, alla sportiva, passando dagli sponsor, a chi ha reso disponibile le sue competenze a titolo completamente gratuito e infine ai nostri meravigliosi amici." L'invito é di tornare al prossimo anno per la nuova edizione!