Parlamentari: Bergesio super, Gastaldi e Ciaburro tra i più presenti. Fabiana Dadone in maglia nera

Chi sono i parlamentari piemontesi più presenti in aula? Secondo i dati raccolti da OpenParlamento i più presenti sono i Senatori, mentre per i Deputati si registrano assenze più importanti.

I Deputati del Piemonte

Sempre secondo i dati di OpenParlamento, i migliori deputati del resto del Piemonte sono Federico Fornaro (LeU), al primo posto con un 98.8% di presenze (11566 su 11707) e solo un 0.87% di assenze (102 su 11707). Secondo posto per Flavio Gastaldi (Lega) 95.5% (11185 su 11707) contro il 4.46% di assenze (522 su 11707), infine terzo posto per Monica Ciaburro (FdI) con 92% di presenze (10875 su 11707) contro il 6.6% di assenze (782 su 11707).

I peggiori nel resto della provincia sono invece la Ministra Fabiana Dadone (M5S) con il 35% di presenze (4120 su 11707) e un 3% di assenze (354 su 11707), segue Alberto Losacco (PD) con un 25.8% di presenze (3026 su 11707) e un 7% di assenze (826 su 11707). Ultimo posto Davide Crippa (Misto), 25% di presenze e 7.5 di assenze (878 su 11707).

I Deputati della provincia di Torino

I migliori deputati torinesi per presenze e per assenze (queste ultime intese come casi di non partecipazione al voto: sia quello in cui il parlamentare è fisicamente assente, non in missione, sia quello in cui è presente ma non vota e non partecipa a determinare il numero legale nella votazione) sono Davide Serritella (IPF) con una presenza del 94% (11014 votazioni su 11707) contro il 5% di assenze (649 su 11707). Segue Stefano Lepri (PD) cn il 93% di presenze in aula (10911 su 11707) contro il 6.8% di assenze (796 su 11707). Terzo posto per Alessandro Giglio Vigna (Lega), con 90% (10635 su 11707) e 5% di assenze (594 su 11707).

Ultimi in classifica invece Andrea Giorgis (PD) con 55.6% di presenze (6519 su 11707) contro il 23% di assenze (2419 su 11707), Giacomo Antonio Portas (IV) con 46% di assenze (5417 su 11707) contro il 53% di assenze (6290 su 11707), ultimo posto per Laura Castelli (IPF) con uno scarso 4% di presenze (472 su 11707) e un 5.9% di assenze (697 su 11707).

I Senatori

Per quanto riguarda i Senatori piemontesi le pagelle sono piuttosto buone anche per i più assenti.

I migliori sono: Giorgio Maria Bergesio (Lega), quasi sempre in aula a votare con 99.9% di presenze (8446 su 8452) e 0.07% di assenze (6 su 8452). Segue Mino Taricco (PD) con il 99.47% di presenze (8407 su 8452) contro 0.53% di assenze (45 su 8452). Al terzo posto, Enrico Montani (Lega) che ha 99.36% di presenze (8398 su 8452) su 0.60% di assenze (51 su 8452).

In fondo alla classifica troviamo: Anna Rossomando (PD) con il 72% di presenza (6120 su 8452) e un 18.7% di assenze (1586 su 8452), segue Roberta Pinotti (PD) con il 70% di presenze (5966 su 8452) e il 13% di assenze (1112 su 8452), ultimo posto per Giovanbattista Fazzolari (FdI) con il 70% di presenze (5965 su 8452) contro il 17% di assenze (1453 su 8452).