La pioggia non ferma l’under 18 ITF Grade 5 di tennis al Country Club di Cuneo

Nonostante la pioggia, che ha caratterizzato l’inizio di giornata, l’under 18 ITF Grade 5 - Trofeo Crea è riuscito ad allineare i due tabelloni principali alle semifinali.

Nel torneo maschile saranno protagonisti domani Lorenzo Beraldo, piemontese portacolori del TC Selva Alta di Vigevano, in provincia di Pavia, e Daniele Augenti, romano che si allena stabilmente presso la Best – Point di Caramagna. Beraldo, che arriva dalle qualificazioni, ha sconfitto in tre set il romagnolo del Galimberti Tennis Team Sevan Bottari, numero 8 del seeding. Augenti, numero 5 del draw, ha avuto la meglio sul belga Dispas con un netto 6-2 6-1.

Nella parte bassa del tabellone sono invece avanzati al turno successivo Andrea De Marchi, non compreso tra le teste di serie al via, e Samuele Seghetti, numero 6 del seeding. De Marchi ha posto fine al percorso di Christian Capacci, terzo favorito della rassegna, con un netto 6-4 6-0; Seghetti ha stoppato il piemontese della Stampa Sporting Filippo Pecorini per 6-4 6-3.

Nel femminile c’è stata la sorpresa dell’eliminazione della prima testa di serie, Giada Di Paola, per mano di Irene Riva, portacolori del TC President di Parma. Brava la Riva a vincere in rimonta (3-6 7-6 6-0) sfruttando nel terzo set il calo anche psicologico della più accreditata.

Domani la vincitrice affronterà in semifinale la francese Noemi Daudon che ha sconfitto l’azzurra Zerpelloni in tre frazioni. Nella semifinale della parte bassa sarà invece sfida tra Giuliana Giardina e Noemi Maines, numero 2 del seeding.

La prima ha avuto la meglio oggi su Miriana Galletta per 6-3 al terzo set; la seconda invece si è imposta su Carola Bassotti, numero 3 del tabellone principale con un doppio 7-5.

Domani il via alle semifinali sarà alle 11.

Nel pomeriggio in programma le finali di doppio.