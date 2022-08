A Pocapaglia una festa per il parco di Montelupa, che sarà riqualificato e valorizzato

Lo scorso 15 luglio il Consiglio di Amministrazione della Fondazione CRC ha deliberato l’erogazione della somma di € 40.000, quale contributo straordinario per "MONTALUPA - Un Parco da vivere in connessione", nell’ambito del "Bando Spazi Outdoor ".

Questo contributo, unitamente a quello di € 15.000, deliberato dal Comune di Pocapaglia e alla quota che verrà messa a disposizione dalle Associazioni aderenti al progetto, permetterà di riqualificare e valorizzare il parco di Montalupa, in località Fey, nella frazione Macellai di Pocapaglia.

Le associazioni aderenti al progetto, hanno deciso di festeggiare l’evento organizzando nel parco la FESTA DI MONTALUPA, in programma il prossimo 20 agosto.

Nella mattinata i volontari si occuperanno del taglio degli infestanti nel parco già ripulito. Nel pomeriggio, a partire dalle ore 15, ci sarà la PASSEGGIATA NEL PARCO per grandi e piccoli, alla scoperta di specie arboree autoctone, della fauna selvatica stanziale e di svariati uccelli che vi nidificano e che sono osservabili. Poi seguiranno per i bambini le FIABE NEL BOSCO.

Verso le 16.30 ci sarà la PRESENTAZIONE PROGETTO“MONTALUPA – UN PARCO DA VIVERE IN CONNESSIONE”: gli organizzatori presenteranno il progetto. Sono previsti interventi dei sindaci di Pocapaglia e Bra e dei rappresentanti delle Associazioni aderenti al progetto.

Alle 18 partirà il Parco in musica a cura del Gruppo Spontaneo Cantèjouv di Pocapaglia, la Presentazione lotteria (primo premio il quadro sul Parco di Montalupa del maestro Gianni Gaschino e vendita biglietti. Il ricavato servirà a sostenere i costi per la realizzazione del progetto di riqualificazione) e quindi la Merenda sinoira in collaborazione con il Borgo dei Macellai.