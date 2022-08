Le città più accessibili d’Europa nel 2022

L’accessibilità nell’ambiente urbano è un argomento che negli ulitmi anni ha ricevuto una crescente attenzione. Un luogo, così come una città, è ritenuto accessibile quando le infrastrutture di cui è composto vengono ideate e sviluppate tenendo a mente i bisogni di tutta la popolazione, non solo di una porzione di essa.

In una città accessibile tutti i cittadini, a prescindere dall’età, sesso o limitazioni fisiche, possono usufruire di spazi pubblici, dei servizi messi a disposizione e, soprattutto, possono muoversi in libertà autonomamente. La rimozione delle famose barriere architettoniche è solo una parte di ciò che può e deve essere realizzato per garantire l’accesso di tutta la popolazione ai luoghi pubblici senza distinzioni e discriminazioni.

Le 3 città più accessibili d’Europa

L’Access City Award è il premio istituito dalla Commissione Europea per premiare le città che contano una popolazione di almeno 50.000 abitanti per il loro impegno nella costruzione di ambienti accessibili.

Le città vengono valutate sulla base di macro aree e sull’impatto di queste sulla vita quotidiana delle persone. La valutazione tiene anche conto di elementi quali sostenibilità e visione a medio-lungo termine, premiando le città che impiegano strategie per il miglioramento progressivo della vita di tutti i cittadini.

L’accessibilità a ambienti e spazi pubblici, trasporti e infrastrutture, innovazione tecnologica e servizi pubblici sono i cardini su cui si basa l’Access City Award. Quando ottimizzate, infatti, queste aree garantiscono la possibilità di muoversi in libertà nell’ambiente cittadino, a prescindere dal fatto che si faccia uso di auto per disabili o di mezzi di trasposto pubblici.

Lussemburgo

La Città di Lussemburgo si è aggiudicata il titolo di città più accessibile del 2022, battendo Helsinki e Barcellona, rispettivamente al secondo e terzo posto in classifica.

Lussemburgo è riuscita a primeggiare in questa competizione grazie alla sua politica inclusiva, al focus sulla sostenibilità e a un approccio design incentrato sull’accessibilità. Un esempio di questo progetto si può trovare nel sistema di mezzi pubblici che consente a persone disabili di navigare la città in autonomia. Rampe di accesso, annunci acustici e aiuti visivi sono infatti installati su tutti gli autobus della città.

Helsinki

La capitale finlandese è riuscita ad aggiudicarsi il secondo posto dell’Access City Award 2022 grazie a un progetto a lungo termine, l’Accessibiliity Plan. Nato ufficialmente nel 2005, questo progetto ha aiutato ufffici, scuole e istituzioni a sviluppare servizi e spazi accessibili a tutti.

Barcellona

La capitale della Catalogna si aggiudica il terzo posto grazie alle sue stazioni, la cui quasi totalità (92%) è diventata accessibile a persone disabili grazie all’installazione di piataforme di accesso e pali sos.