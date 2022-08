Domani torna la festa al santuario di San Magno in valle Grana

Torna venerdì 19 agosto in alta valle Grana la festa patronale in onore di San Magno nella sua versione tradizionale. Il programma prevede alle 9 la Messa secondo le intenzioni dell’Abaio, alle 10,30 la processione in onore di San Magno con la presenza di autorità religiose, civili e militari, la partecipazione dell’Abaio, delle Compagnie religiose della Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo di Bernezzo e della confraternita di San Dalmazzo di Borgo San Dalmazzo.

Presta servizio la banda musicale di Castelletto di Busca. Alle 11 la celebrazione solenne presieduta dal vescovo Piero Delbosco, nella quale vengono ricordati in modo particolare Niccolò, Elia, Samuele, Camilla e Marco, i cinque giovani morti nell’incidente del 12 agosto di due anni fa. Da quest’anno poi il santuario ha un nuovo rettore, don Gianmaria Giordano, e un vicerettore, don Roberto Mondino che sostituiscono don Ezio Mandrile che ha svolto tale ruolo per oltre 25 anni.

La Provincia di Cuneo sarà rappresentata dal consigliere provinciale Mauro Astesano, accompagnato dal gonfalone ufficiale dell’ente. La presenza della Provincia è particolarmente significativa perché l’ente è legato al santuario per l’atto di consacrazione avvenuto la prima volta il 15 agosto 1957 con l’allora presidente Giovanni Giraudo, davanti al quadro votivo dell’Assunzione di Maria Vergine.

Il santuario di Castelmagno è luogo di grande devozione popolare per agricoltori ed allevatori della Granda che affidano alla protezione del santo la salute propria e quella dei loro animali, come testimoniano decine di ex-voto per le grazie ricevute e affissi alle pareti della chiesa. In occasione della festa patronale sarà predisposto un servizio di autobus con partenza da Cuneo alle 8,30 e varie tappe lungo il percorso con rientro alle 17,30. Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero 0171-692929.