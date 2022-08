Gigi Mastrangelo nella "squadra" della Lega alle Politiche del 25 settembre

"Ci sarà anche il campione di pallavolo Luigi Mastrangelo tra i candidati della Lega alle Politiche del 25 settembre". L'atleta è nella schiera dei "volti nuovi" sui quali punta il partito.

Dopo la non brillantissima perfomance alle scorse amministrative a Cuneo, nelle quali, sempre come candidato della Lega, raccolse 57 preferenze, ci riprova in questa nuova e più importante competizione elettorale, forte anche del ruolo affidatogli dal suo grande amico Matteo Salvini, che lo scorso mese di maggio lo ha designato responsabile nazionale dello Sport per la Lega.