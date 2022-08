Dal Pnrr pioggia di milioni per nidi e materne: da Busca a Fossano, crescono i servizi alle famiglie

“Dal Pnrr arriva un importante aiuto per gli asili nido e le scuole dell’infanzia del Cuneese, finalizzato a migliorare l’offerta educativa e di conseguenza a migliorare i servizi alle famiglie e alle giovani coppie”. Così il Senatore cuneese Giorgio Maria Bergesio, Lega, commenta le graduatorie, appena pubblicate, degli interventi ammessi a finanziamento in base al Decreto 343 del 2 dicembre 2021 che definisce i criteri di riparto delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Bergesio spiega: “I fondi dell’avviso pubblico 48047 del 2 dicembre 2021 sono finalizzati a far crescere l’offerta dei servizi educativi sia per la fascia 0-2 (asili nido), sia per la fascia 3-6 (scuole dell’infanzia), grazie alla realizzazione di nuovi spazi o alla messa in sicurezza di strutture già esistenti. Complessivamente, sono stati stanziati 2,4 miliardi di euro per gli asili nido e 600 milioni per le scuole dell’infanzia e in Provincia di Cuneo circa 8.097.292 di euro per 7 progetti”.

Nel Cuneese i progetti ammessi sono Busca, € 490.000, Lagnasco, € 300.000, Narzole, € 1.300.600, Fossano, € 2.396.692, Demonte, € 650.000, Alba, € 2.600.000, Saluzzo, € 360.000.

“È una risposta importante - continua il Senatore leghista - anche per contrastare la denatalità. Per altri la soluzione al calo demografico è l’invasione incontrollata di immigrati, per la Lega invece sono gli aiuti concreti per poter crescere i figli”.

“Oltre a questi 7 progetti, nella nostra provincia anche altri interventi sono stati ammessi a finanziamento ma con riserva, quindi dovranno essere modificati o integrati. Con la Lega siamo pronti a dare ai Comuni che hanno fatto domanda, indipendentemente dal colore politico, tutto il sostegno pratico negli uffici del Ministero dell’Istruzione, affinché possano correggere i punti contestati per non perdere i preziosi contributi. Perché investire sui più giovani significa investire sul futuro del nostro Paese”, conclude il Senatore Bergesio.