Campionato Italiano di Bocce Quadre, si riprende l'11 settembre

Il 10° Campionato Italiano di Bocce Quadre, sospeso domenica scorsa, vedrà la sua conclusione domenica 11 settembre, sempre in Piazza Maggiore a Mondovì, con inizio alle ore 11.00 e si concluderà nel tardo pomeriggio del giorno stesso, con la proclamazione dei vincitori del 10° Campionato Italiano della MISS BQ 2022, e relativa distribuzione dei premi.

Si invitano i partecipanti a presentarsi al tavolo delle iscrizioni in tarda mattinata, e comunque non oltre le ore 14.00, pena l'insindacabile esclusione dal torneo. Si prevede di portare a compimento l'iscrizione ai 16 gironi: le iscrizioni ai gironi residui saranno aperte a tutti: sia a eventuali nuovi partecipanti che agli eliminati in itinere (tranne che ai giocatori già qualificati al tabellone finale).

"Siamo tutti consapevoli che la data scelta (seguente a valutazione ponderata dei pro e dei contro) non risulterà essere la data ideale per tutti i giocatori, ahinoi! Per eventuali ulteriori informazioni contattateci tramite i nostri canali social, telefonicamente oppure tramite mail da inviare a boccequadremondovi@gmail.com. Ringraziandovi per la disponibilità e l'elasticità che si conviene a un bocciaquadrista, vi salutiamo e vi auguriamo buone giornate!", scrivono dall'associazione Bocce Quadre Mondovì.