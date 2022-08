È un Fefè De Giorgi comunque rilassato ed anche soddisfatto quello che incontriamo a fine partita con gli Stati Uniti.

La sua squadra è stata piegata per 3-0 (ha vinto poi i due restanti set giocati per allenamento e per aumentare lo spettacolo in favore del pubblico presente), ma ha comunque lasciato delle note positive al coach azzurro.

Ascoltiamo le sue impressioni nell'immediato dopo gara