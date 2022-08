Volley A1F. Sorrisi e concentrazione: Cuneo Granda Volley inizia così la sua preparazione

Benvenuto della società, seduta di pesi, sessione di preparazione fisica con un'ultima parte dedicata al primo contatto con la palla, l'abbraccio dei tifosi e infine serata al palazzetto per assistere alla partita tra le Nazionali maschili di Italia e USA valida per il DHL Test Match Tournament: il primo giorno di scuola di Cuneo Granda Volley è stato a dir poco dal ritmo serrato.

Volti distesi ma concentrati e tanti sorrisi tra le gatte, desiderose di confermare e se possibile migliorare l'ottimo risultato della passata stagione.

Variegato e intenso il programma delle prime settimane di preseason, che si articoleranno in sedute di tecnica al Palazzo dello Sport di San Rocco Castagnaretta a partire da lunedì 22, pesi, piscina presso lo Stadio del Nuoto di Cuneo e beach volley presso gli impianti del Bisalta Sport Indoor a Peveragno.



LE GIOCATRICI CONVOCATE Agli ordini dello staff cuneese guidato dal nuovo coach Luciano Pedullà insieme alle confermate Noemi Signorile, Beatrice Agrifoglio, Alice Gay e Sara Caruso e alle new entry Agnese Cecconello, Lara Caravello, Bintu Diop e Camilla Basso sono scese in campo anche cinque giocatrici della Granda Volley Academy, che permetteranno di sopperire alle assenze di Sofya Kuznetsova, Lucille Gicquel, Anna (Stevenson) Hall, Dani Drews e Gréta Szakmáry, impegnate con le rispettive Nazionali. Per Beatrice Battistino, Alessandra Montabone, Alessia Cerutti, Veronica Filippini e Chiara Binda un'occasione da sfrutta

e al meglio per prepararsi agli impegni dei prossimi mesi con le formazioni di Serie B2 e Under 18.



IL CALENDARIO: ESORDIO A URBINO, POI DERBY CON CHIERI E LA PRIMA DI PISTOLA A CUNEO DA EX Il cammino biancorosso in Serie A1 inizierà da Urbino il prossimo 23 ottobre con la sfida alla Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia, che precederà due impegni molto attesi: il debutto casalingo di mercoledì 26 ottobre, con il primo derby piemontese dell'anno con la Reale Mutua Fenera Chieri, e il ritorno a Cuneo dell'ex tecnico cuneese Andrea Pistola con la TrasportiPesanti Casalmaggiore domenica 30 ottobre. Da segnare con un circoletto rosso la data del Boxing Day che, come nel 2018, porterà al Palazzo dello Sport di Cuneo il derby con la Igor Gorgonzola Novara.



BINTU DIOP PREMIATA SABATO 20 PRIMA DI ITALIA-GIAPPONE Sabato 20 durante il riscaldamento della partita tra le Nazionali maschili di Italia e Giappone valida per il DHL Test Match Tournament (ore 21:05) la neo opposta biancorossa Bintu Diop verrà premiata dal Comitato Territoriale Fipav Cuneo-Asti per le recenti vittorie in maglia azzurra nei Campionati Europei Under 21 e nei Giochi del Mediterraneo.



LUCIANO PEDULLÀ, COACH CUNEO GRANDA VOLLEY. "Questi primi allenamenti saranno molto semplici, forse un po' noiosi, ma le ragazze hanno iniziato con il piede giusto e non posso che essere soddisfatto. Abbiamo allestito una squadra interessante, molto giovane con alcuni elementi di esperienza. Dobbiamo metterci in testa di lavorare con tanto sentimento e passione su un fondamentale come la difesa, in cui il nostro atteggiamento potrà fare la differenza più che altrove. Sarà un campionato molto difficile: ci sarà molto equilibrio e sarà importante arrivare in ottime condizioni al via della stagione, in cui si giocherà ogni tre giorni".



PROGRAMMA ALLENAMENTI 19-26 AGOSTO



Venerdì 19

10:30-12:00 piscina

16:00-18:30 tecnica

Sabato 20

10:00-11:30 pesi

16:00-18:00 beach volley

Domenica 21

Riposo

Lunedì 22

10:00-12:00 pesi

16:00-18:00 tecnica

Martedì 23

10:00-11:30 piscina

16:30-18:30 beach volley

Mercoledì 24

10:00-12:00 pesi

16:00-18:30 tecnica

Giovedì 25

10:00-11:30 piscina

16:30-18:30 beach volley

Venerdì 26

10:00-12:00 pesi

16:00-18:00 tecnica



Salvo diverse indicazioni gli allenamenti di beach volley e di tecnica sono aperti al pubblico