Volley A1F, primo allenamento della Cuneo targata Pedullà: "Puntiamo più in alto dell'anno scorso" (VIDEO)

Ritrovo nel pomeriggio di oggi (giovedì 18 agosto) alle 16, breve breefing con atlete e staff e subito tutti al lavoro.

Inizia così ufficialmente la stagione 2022/2023 per la Bosca S.Bernardo Cuneo, che si è ritrovata presso la palestra della ex Media 4 di via XX Settembre per il primo allenamento stagionale.

Ad attendere atlete ed allenatori un piccolo gruppo di fedelissimi, con uno striscione eloquente che recitava "Emozionateci", a testimoniare le speranze della tifoseria cuneese.

Abbiamo raggiunto il nuovo tecnico biancorosso prima che iniziasse l'allenamento. Vi proponiamo l'intervista nel video a seguire: