Volley: stasera a Cuneo la grande sfida Italia-Stati Uniti nel primo match del DHL Test Match Tournament

Torna la grande pallavolo al palasport di Cuneo.

Stasera l’impianto di San Rocco Castagnaretta apre i battenti per la prima delle tre partite dei DHL Test Match Tournment maschili, in preparazione ai campionati del Mondo di categoria che si terranno dal 26 agosto all’11 settembre in Polonia e Slovenia.

All’appuntamento cuneese sono presenti oltre alla Nazionale italiana, anche quelle di Stati Uniti e Giappone.

Per Cuneo si tratta di un ritorno al passato: l’ultima volta che la Nazionale azzurra è stata impegnata nel bellissimo impianto piemontese risale a ben 9 anni fa, quando l’Italia, all’epoca guidata dal neo candidato alle elezioni politiche 2022 Mauro Berruto, sfidò la Francia con la quale incassò due sconfitte.

Alle 21,05 va in scena Italia-Stati Uniti, per la quale si prevede il pubblico delle grandi occasioni: sono oltre 4.000 i biglietti venduti in prevendita per la sfida.

Fabio Balaso, libero dell’Italia di De Giorgi: “La squadra sta bene. Nel ritiro di Cavalese ci siamo allenati molto, sia per la parte fisica che nella tecnica. Gli Stati Uniti sanno esprimere un grande livello di gioco, ma anche il Giappone è una squadra ostica. In questi due test dovremo dare il meglio per far vedere un’Italia combattiva, in grado di spingere dall’inizio. Dovremo dare il massimo anche per il grande pubblico di Cuneo che verrà a vederci”.

Oltre a Italia-Stati Uniti di stasera, il programma del DHL Test Tournament prevede la sfida tra Stati Uniti e Giappone di domani sera, venerdì 19 agosto sempre alle 21,05, poi un succulento Italia-Giappone sabato sera che concluderà la tre giorni cuneese.

Le partite della Nazionale italiana saranno trasmesse in diretta tv su Raisport.