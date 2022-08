Minions “approdano” sulla terra a Monticello d’Alba, lungo la SS 231

Sembra di essere in un film d’animazione, ma in realtà è tutto vero. I Minions approdano sulla terra e diventano un’attrazione a Monticello d’Alba.

Basta percorrere adagio la strada statale 231 per trovarsi davanti un Minion gigante, in taglia XXL. Parliamo di una di quelle creature con salopette di jeans ed enormi occhialoni che spopola al cinema.

I Minions sono una forza della natura quando si tratta di far esplodere il botteghino. Era il 2010 quando Cattivissimo me arrivò al cinema e forse nessuno avrebbe mai potuto immaginare tutto quel successo, al punto da creare un vero e proprio franchise, che ora torna sul grande schermo con il nuovissimo Minions 2: Come Gru diventa cattivissimo.

Il film rappresenta un prequel di Cattivissimo me, ma è un sequel di Minions, il film del 2015 che raccontava la nascita dei Minions, gli aiutanti del malvagio protagonista che, in breve tempo, sono diventati i favoriti del pubblico. Nel primo film le creature gialle riuscivano infine a raggiungere la porta di un piccolo Gru. La storia del sequel riprende le fila più o meno da quel punto.

Gru (doppiato sempre da Max Giusti) è un ragazzino di dodici anni che sogna di diventare un vero e proprio cattivo. Aiutato dai fedeli Minions, Gru è un grande sostenitore dei Malefici 6, un gruppo di supercattivi che mette a ferro e fuoco la città, e sogna di diventare lui stesso un membro dell’associazione a delinquere. Quando il membro fondatore del gruppo, Willy Krudo, viene licenziato, Gru fa richiesta per far parte dei Malefici 6.

Purtroppo il colloquio non va come lui spera, i Malefici 6 lo reputano solo un bambino e inizialmente non rimangono affatto impressionati da lui. Ma deciso a diventare un vero supercattivo, Gru mette in atto un piano malvagio e ruba una pietra ai Malefici 6, che a questo punto lo prendono di mira e decidono di inseguirlo per dargli una lezione.