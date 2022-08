Il forte maltempo di ieri regala lo spettacolo del Monviso imbiancato sopra i 3.300 metri

Dopo giornate, nel mese di luglio, in cui lo zero termico, sulle Alpi, ha raggiunto e in qualche località addirittura superato i 5mila metri, la foto del Monviso imbiancato sopra i 3000 metri è una bellissima notizia.

Stamattina la sagoma del monte era ben visibile, con la cima circondata dal cappello di nebbia e nuvole, imbiancata dai 3300-3500 metri. L'accumulo, stando ai dati di Arpa Piemonte, è di circa 5 cm alle quote più elevate. Lievi e temporanei depositi a quote più basse.

Numerosi i lettori che ci hanno segnalato la presenza della neve. Che mai come quest'anno viene accolta con gioia e speranza, anche se è il 19 agosto.