Io e Lu, quando i ricordi restano indelebili e riempiono il cuore

"Ci capivamo e ci sostenevamo, le nostre diversità invece di allontanarci, ci arricchivano. Per me sei sempre stato il mio pilastro. Ancora oggi, guardando il cielo, cerco sempre il tuo supporto.

Il dono più grande che mi hanno fatto mamma e papà, sei stato proprio tu.

Grazie per aver condiviso parte della tua vita con me, perchè proprio grazie a questa condivisione posso dire di aver trascorso i migliori momenti della mia vita. Faccio tesoro dei nostri ricordi e quando ci rincontreremo, ti stringerò così forte che non ci lasceremo mai più.

Buon compleanno grande Ludo!"